Haberler Yaşam Haberleri Asansörden dumanlar yükseldi: Yönetici mahsur kalan çocuğun imdadına yetişti!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:38

Asansörden dumanlar yükseldi: Yönetici mahsur kalan çocuğun imdadına yetişti!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 6 katlı binanın asansöründe arıza meydana geldi. Dumanlar çıkan asansörde mahsur kalan Ahmet Efe D.'yi (13), binanın yöneticisi kurtardı.

DHA Yaşam
Asansörden dumanlar yükseldi: Yönetici mahsur kalan çocuğun imdadına yetişti!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Hatay Bulvarı'nda 6 katlı binada meydana geldi. Asansöre binen Ahmet Efe D., 5'inci kata geldiğinde asansörün kapısı açılmadı. Bu sırada asansörün elektrik aksam panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden binadakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

BİNA YÖNETİCİSİ KURTARDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binanın yöneticisi, asansörün kapısını açıp Ahmet Efe'yi kurtardı. Asansörün kapısının açılmasıyla dumanlar yükseldi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çıkmadan durum kontrol altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Asansörden dumanlar yükseldi: Yönetici mahsur kalan çocuğun imdadına yetişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz