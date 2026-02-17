Asansörden dumanlar yükseldi: Yönetici mahsur kalan çocuğun imdadına yetişti!

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Hatay Bulvarı'nda 6 katlı binada meydana geldi. Asansöre binen Ahmet Efe D., 5'inci kata geldiğinde asansörün kapısı açılmadı. Bu sırada asansörün elektrik aksam panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden binadakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
BİNA YÖNETİCİSİ KURTARDI
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binanın yöneticisi, asansörün kapısını açıp Ahmet Efe'yi kurtardı. Asansörün kapısının açılmasıyla dumanlar yükseldi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çıkmadan durum kontrol altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.