Haberler Yaşam Haberleri Asansörü tamir eden usta halatın kopması sonucu yüksekten düşüp öldü
Giriş Tarihi: 21.6.2023 20:09 Son Güncelleme: 21.6.2023 20:36

Asansörü tamir eden usta halatın kopması sonucu yüksekten düşüp öldü

İstanbul Güngören'de tekstil atölyesinde arıza yapan asansörü tamir eden usta 36 yaşındaki Kazım Soğancı asansörün halatının kopması sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Asansörü tamir eden usta halatın kopması sonucu yüksekten düşüp öldü

Asansör arızası sırasında meydana gelen ölümlü kaza saat 14.30 sıralarında Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı. Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü. O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Asansörü tamir eden usta halatın kopması sonucu yüksekten düşüp öldü
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