Asansörün halatı Pelin’i hayattan kopardı

Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 28 yaşındaki Pelin Kıyga, halatı koparak 7'nci kattan zemine düşen asansörün kabininde hayatını kaybetti.

Belediyede çalışan 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın işe gitmek için bindiği asansör halatı koparak zemine çakıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç kadın, Tarsus'ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asansör firmasınca mart ayında bakım yaptığı asansöre 'güvenli' anlamında etiket yapıştırıldığı öğrenildi. Henüz gözaltı kararı olmazken bilirkişi raporu sonucu, olayda kimin ihmali olduğu belli olacak.