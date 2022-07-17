Asayiş polisinden tarihi başarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021'de İstanbul'da 296, Ankara'da 92, İzmir'de 92, Adana'da 82, Gaziantep'te 54, Bursa'da 51, Diyarbakır'da 50 olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamını aydınlattı. SABAH'a konuşan Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürü Fatih Sevgen, bunun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı. Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kullanılan son teknoloji yöntemlerle delilden suçluya giderek cinayetlerin aydınlatılmasında önemli bir başarı elde etti. Ekipler, olay yerinde buldukları parmak izi, tükürük, saç teli, ayakkabı izi ya da küçük bir doku parçasını bile inceliyor, bazen yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek failleri yakalıyor.Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürü Fatih Sevgen, birimlerin elde ettiği başarıyı SABAH ile paylaştı. Sevgen, "81 İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021'de meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamını aydınlattı. Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılarak kasten öldürme olayının tamamı çözülmüş oldu. Türkiye'de genelinde meydana gelen bin 487 cinayet olayında 3 bin 820 şüpheli yakalanırken bunlardan 2 bin 167'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda 473 tabanca, 176 tüfek, 401 kesici delici alet az sayıda da olsa keser, satır, şişe, demir-tahta sopa olmak üzere silah olarak kullanılan suç aletlerine el konuldu" dedi.Soruşturmalarda görevli uzman personelin daha donanımlı ve verimli hale gelmesi için eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Sevgen, cinayetlerin çözülmesi noktasında teknolojiyi de takip ettiklerini aktardı. Sevgen, "Soruşturmalarda kullanılan yüz tanıma programları ile cesetlerin kimliğini ya da şüphelilerin kimliklerini tespit ediyoruz. Yeni teknoloji ile hazırlanan yazılım programlarını soruşturmalarda kullanılmak üzere personelin kullanımına sunduk. Merkez Asayiş Şube Müdürü olarak 81 il Asayiş Şube Müdürleri ile önemli konularda görüş alışverişi yapıyoruz. Ayrıca destek istemeleri durumunda burada bulunan uzman ekip gönderilip cinayet olayının kısa sürede çözülmesine katkı sunuyoruz" diye konuştu.