Asayiş suçlarında tarihi düşüş

Türkiye genelinde asayiş suçlarıyla mücadelede son yılların en kapsamlı verilerini SABAH'a verdiği özel röportajla paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, 2024 ve 2025 yıllarında tüm asayiş olaylarında yüzde 7,3 oranında bir azalış meydana geldiğini belirterek, "Özverili çalışmalar neticesinde aydınlatma oranı yüzde 94,9'dan yüzde 98,1'e yükseltilmiştir. Son 5 yılda 'kasten öldürme' suçunda faili meçhul cinayet bulunmamaktadır" dedi. Vatandaşların en çok mağduru olduğu 'malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 22,5'lik bir azalma sağlandığına dikkat çeken Çetiner, hırsızlık, kapkaç ve motosiklet hırsızlığında yüzde 40–50'lere varan düşüşler sağlandığını, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz ile yasa dışı bahis suçlarına karıştığı tespit edilen 324 şüpheliden 181'inin tutuklandığını 81'i hakkında adli kontrol uygulandığını, suçtan elde edilen 210 milyon liralık mal varlığına ise el konulduğunu bildirdi. Kadın cinayetlerinde gerilemeye dikkat çeken Çetiner, "Bu süreçte ülkemizde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylarda 2025 yılında bir önceki yıla göre kadın cinayetlerinde ise %23 oranında azalış olduğunu görmekteyiz. Kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" anlayışıyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.