Asayiş suçlarında tarihi düşüş! Suç oranları geriliyor: Son 5 yılda çözülemeyen faili meçhul cinayet yok

Türkiye genelinde asayiş suçlarıyla mücadelede son yılların en kapsamlı verilerini SABAH Gazetesi Haber Muhabiri Kerim Cengil'e verdiği özel röportajla paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Suç oranlarındaki düşüşten aydınlatma başarılarına, kadına karşı şiddetle mücadeleye kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
TÜM ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 7,3 AZALMA, AYDINLATMA ORANLARINDA REKOR
Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları 2024 ve 2025 yılları özelinde değerlendirildiğinde Tüm asayiş olaylarında yüzde 7,3 oranında bir azalış meydana geldiğini ifade eden Tarıkhan Çetiner, "Alınan önleyici tedbirlere rağmen meydana gelen olayların şüphelilerinin tespitine yönelik yapılan özverili çalışmalar neticesinde aydınlatma oranı yüzde 94,9'dan yüzde 98,1'e yükseltilmiştir. Vatandaşlarımızın en çok mağduru olduğu "Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli Suç" incelendiğinde; Yüzde -6,5 gibi bir azalış olduğu, aydınlatma oranının ise yüzde 97,8'den yüzde 99,1'e yükseltildiğini ifade etmek isterim. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç değerlendirildiğinde; Konut dokunulmazlığının ihlali yüzde -18,4, Cinsel taciz yüzde -15,1, Çocuğun cinsel istismarı yüzde -14,4, Kasten öldürme yüzde -12,5, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde -11,3, Cinsel saldırı yüzde -8,7, Kişilerin huzur ve sükunu bozma yüzde -7,6, Kasten yaralama yüzde -7,3, Tehdit yüzde -4,6, Hakaret yüzde -2,2, Oranında azalış sağlanmıştır" dedi.
"SON 5 YILDA ÇÖZEMEDİĞİMİZ FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOK"
Polis sorumluluk alanlarında işlenen cinayetlere ilişkin açıklama yapan Çetiner, "Özelikle şunu da vurgulamak isterim ki son 5 yılda Kasten Öldürme suçunda faili meçhul, bir diğer ifade ile çözemediğimiz faili meçhul cinayet bulunmamaktadır. Bir cinayet olayı olduğunda süratle konu aydınlatılmaya çalışılmakta; aydınlatılması zaman alacak durumlarda özel ekipler kurularak konu çok yönlü araştırılarak mutlaka olayların faillerinin tespiti ve yakalanması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE -22,5 ORANINDA DÜŞÜŞ
Yine vatandaşların en çok mağduru olduğu Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 22,5'lik azalma sağlandığını belirten Çetiner, "Aydınlatma oranının ise yüzde 84,3'ten yüzde 94,5'e yükseltilerek büyük bir başarı sağlandığını ifade etmek isterim. Bu kapsamda Otodan hırsızlık yüzde -50,9, Kapkaç yüzde -50,6, Motosiklet hırsızlığı yüzde -44,5, Oto hırsızlığı yüzde -39,9, Yankesicilik yüzde -39,1, Evden hırsızlık yüzde -38,1, İş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde -26,8, Yağma (Gasp) yüzde -19,8, Dolandırıcılık yüzde -12,6, Oranında azalış sağlanmıştır. Suçun önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması ile adli mercilere çıkarılması konusunda durmadan ve duraksamadan mücadelemizin kararlı bir şekilde devam ettiğini ifade etmek isterim" dedi.
KADIN CİNAYETLERİ İLE MÜCADELE; BİN 5 BİRİM VE 7 BİN 515 PERSONEL 7/24 MESAİDE
Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların en başında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetinin geldiğini söyleyen Çetiner, "Bugün, bu küresel sorunla mücadelede devletimizin kararlılığını ve teşkilatımızın ulaştığı teknik kapasiteden bahsetmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi daha etkin ve uzmanlaşmış bir kadroyla yürütmek adına teşkilatlanma yapımızı genişleterek ülke genelinde il ve ilçe düzeyinde işlemlerin tek elden ve sadece bu alanda eğitim almış uzman personel tarafından yürütüldüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerimizi kurduk. Bugün itibarıyla Bin 5 birimimizde, 7 bin 515 mesai arkadaşımızla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Bu uzman birimlerimizde görev yapan tüm personelimizin eğitim ve profesyonelleşme süreçlerini titizlikle takip etmekteyiz. 6284 sayılı Kanun'un bize verdiği yetki çerçevesinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler süratle alınmaktadır. Bu süreçte kullandığımız "Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu" ile risk düzeyi belirlenmekte, gerektiğinde resen uygun tedbirler alınmaktadır" dedi.
KADES KULLANIMI 9 MİLYONU AŞTI! 1 MİLYON 993 BİN 387 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ
2018 yılında hayata geçirilen KADES uygulaması ile şiddet mağduru kadınların tek bir dokunuşla kolluk görevlilerine ulaşmalarını ve en yakın ekibin süratle olay yerine sevk edilmesini sağladıklarını ifade eden Çetiner, "KADES'in başarısı uluslararası alanda da tescillenmiş; uygulamamız Belçika ve Fransa gibi ülkeler tarafından örnek alınmış, uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Bugün itibarıyla uygulamayı indiren kişi sayısı 9 milyonu aşarak 9 milyon 331 bin 923 sayısına ulaşmış durumdadır. Daha fazla kadına ulaşabilmek amacıyla uygulamamıza 11 farklı dil seçeneği eklemiş ve yabancı uyruklu kadınların da pasaport numaraları ile kayıt olabilmelerine imkan sağlamış bulunmaktayız. KADES üzerinden gelen ihbarları öncelikli kabul ederek en yakın ekibin sevkini sağlayarak ortalama 6 dakika içinde ihbara müdahale etmekteyiz. Bu doğrultuda KADES üzerinden gelen 1milyon 993 bin 387 ihbara bu titizlik ve öncelikle müdahale ederek olası kadına yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
ELEKTRONİK KELEPÇE VE ANLIK TAKİP
6284 sayılı Kanun kapsamında verilen elektronik kelepçe kararlarının takibinin, 2021 yılında kurulan Elektronik İzleme Merkezi'nde an be an yapıldığını kaydeden Çetiner, "Bu merkezde, bugüne kadar 9 bin 423 vaka izlenmiş olup halen Bin 574 vakanın takibi yapılmaktadır. Zaman içinde fiziki şartlarımız iyileştirilerek ve izleme kapasitemiz artırılarak daha fazla vakanın anlık takibi yapılmakta; herhangi bir şiddet vakası vuku bulmaması için 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde izleme yapılarak mağdur ve fail arasındaki mesafe ihlal edilmesi durumunda derhal müdahale edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır" diye konuştu.
KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 23 ORANINDA AZALDI
Öte yandan toplumun kanayan yarası kadın cinayetleri hakkında da açıklama yapan Çetiner, "Kadın cinayetlerini sadece sayısal verilerle değil, neden-sonuç ilişkileriyle analiz etmekteyiz ve kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" anlayışıyla yaklaşmaktayız. Bu süreçte ülkemizde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylarda 2025 yılında bir önceki yıla göre %5, kadın cinayetlerinde ise %23 oranında azalış olduğunu görmekteyiz. Tek bir kadının dahi zarar görmediği bir toplum hedefiyle, tüm teknik imkanlarımızı ve yetişmiş personelimizi seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.