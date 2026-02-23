Asayiş suçlarında tarihi düşüş! Suç oranları geriliyor: Son 5 yılda çözülemeyen faili meçhul cinayet yok

KADIN CİNAYETLERİ İLE MÜCADELE; BİN 5 BİRİM VE 7 BİN 515 PERSONEL 7/24 MESAİDE

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların en başında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetinin geldiğini söyleyen Çetiner, "Bugün, bu küresel sorunla mücadelede devletimizin kararlılığını ve teşkilatımızın ulaştığı teknik kapasiteden bahsetmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi daha etkin ve uzmanlaşmış bir kadroyla yürütmek adına teşkilatlanma yapımızı genişleterek ülke genelinde il ve ilçe düzeyinde işlemlerin tek elden ve sadece bu alanda eğitim almış uzman personel tarafından yürütüldüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerimizi kurduk. Bugün itibarıyla Bin 5 birimimizde, 7 bin 515 mesai arkadaşımızla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Bu uzman birimlerimizde görev yapan tüm personelimizin eğitim ve profesyonelleşme süreçlerini titizlikle takip etmekteyiz. 6284 sayılı Kanun'un bize verdiği yetki çerçevesinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler süratle alınmaktadır. Bu süreçte kullandığımız "Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu" ile risk düzeyi belirlenmekte, gerektiğinde resen uygun tedbirler alınmaktadır" dedi.

KADES KULLANIMI 9 MİLYONU AŞTI! 1 MİLYON 993 BİN 387 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

2018 yılında hayata geçirilen KADES uygulaması ile şiddet mağduru kadınların tek bir dokunuşla kolluk görevlilerine ulaşmalarını ve en yakın ekibin süratle olay yerine sevk edilmesini sağladıklarını ifade eden Çetiner, "KADES'in başarısı uluslararası alanda da tescillenmiş; uygulamamız Belçika ve Fransa gibi ülkeler tarafından örnek alınmış, uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Bugün itibarıyla uygulamayı indiren kişi sayısı 9 milyonu aşarak 9 milyon 331 bin 923 sayısına ulaşmış durumdadır. Daha fazla kadına ulaşabilmek amacıyla uygulamamıza 11 farklı dil seçeneği eklemiş ve yabancı uyruklu kadınların da pasaport numaraları ile kayıt olabilmelerine imkan sağlamış bulunmaktayız. KADES üzerinden gelen ihbarları öncelikli kabul ederek en yakın ekibin sevkini sağlayarak ortalama 6 dakika içinde ihbara müdahale etmekteyiz. Bu doğrultuda KADES üzerinden gelen 1milyon 993 bin 387 ihbara bu titizlik ve öncelikle müdahale ederek olası kadına yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK KELEPÇE VE ANLIK TAKİP

6284 sayılı Kanun kapsamında verilen elektronik kelepçe kararlarının takibinin, 2021 yılında kurulan Elektronik İzleme Merkezi'nde an be an yapıldığını kaydeden Çetiner, "Bu merkezde, bugüne kadar 9 bin 423 vaka izlenmiş olup halen Bin 574 vakanın takibi yapılmaktadır. Zaman içinde fiziki şartlarımız iyileştirilerek ve izleme kapasitemiz artırılarak daha fazla vakanın anlık takibi yapılmakta; herhangi bir şiddet vakası vuku bulmaması için 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde izleme yapılarak mağdur ve fail arasındaki mesafe ihlal edilmesi durumunda derhal müdahale edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır" diye konuştu.