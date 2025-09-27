Haberler Yaşam Haberleri Asel bebek 4 saatlik kritik ameliyatla hayata tutundu
Giriş Tarihi: 28.9.2025

Ağrı'da yaşayan Aslı (26) ve Ayhan Çelik'in (30) kızı Asel, doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdi. Önce Van'a, ardından 11 Eylül'de ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Klinik sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek'in yaptığı kontrollerde Asel'in aort damarının gelişmediği ve kalbinde delik olduğu belirlendi. 4 saat süren ameliyatta, gelişmeyen aort damarı yapay damarla onarıldı, kalpteki delik bant yöntemiyle kapatıldı. Dr. Şimşek, erken tanının hayat kurtardığını belirtti.
