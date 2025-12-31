ASELSAN 50. yılında rekorlarla tarihe geçti

Akyol'un paylaştığı bilgilere göre ASELSAN, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselirken, Türkiye'de ilk kez 1 trilyon lira piyasa değerine ulaşan şirket oldu. Bu performansla ASELSAN, dünyanın en değerli ilk 20, Avrupa'nın ise en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasına girdi.

TESLİMAT VE SÖZLEŞMELERDE TARİHİ ZİRVE

Seri üretim altyapısına yapılan yatırımların karşılığını aldıklarını vurgulayan Akyol, şirket tarihinin en yüksek yurt içi ve yurt dışı teslimatlarının gerçekleştirildiğini, yine en yüksek tutarlı sözleşmelere imza atıldığını kaydetti. ASELSAN'ın küresel açılım stratejisi kapsamında yurt dışı ofis, iştirak ve tesis kurulan ülke sayısı 25'e, ihracat yapılan ülke sayısı ise 95'e yükseldi.

BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ

Akyol'un dikkat çektiği başlıklardan biri de insan kaynağı oldu. ASELSAN'da ilk kez beyin göçü tersine çevrilerek, yurt dışından dönüp işe başlayan mühendis sayısı, ayrılan mühendislerin 2,5 katına ulaştı.

SAVUNMADA ÇIĞIR AÇAN PROJELER

2025 yılında savunma sanayiinde kritik eşikler aşıldı. Oğulbey Teknoloji Üssü için 1,5 milyar dolarlık yatırımın temeli atılırken, ÇELİKKUBBE sistemlerinde ilk büyük teslimat yapıldı. SİPER, HİSAR, GÖKBERK, GÖKSUR, KORKUT ve GÖKDENİZ gibi hava savunma sistemlerinde seri üretim ve ihracat adımları hız kazandı.

Havacılık alanında ise Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN radar ve arayıcı başlıklarıyla donatılarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. TOLUN, GÖKTAN, GÖZDE, KGK ve LGK mühimmatlarında uzun menzil ve hassas vuruş kabiliyetleri testlerle doğrulandı.

UZAY, DENİZ VE HABERLEŞMEDE GÜÇLÜ HAMLE

ASELSAN'ın geliştirdiği LUNA-1 IoT uydusu yörüngeye yerleştirilirken, TÜRKSAT 6A haberleşme yükleri uzaydaki görevine başladı. Deniz platformlarında TCG ANADOLU, BARBAROS modernizasyonu, yerli sonar ve otonom sualtı sistemleriyle Mavi Vatan'da yeni bir savunma konsepti ortaya kondu.

Haberleşme tarafında ise ASELSAN tarihinin en büyük hacimli haberleşme ihracat sözleşmesi imzalanırken, JEMUS projesiyle 81 ilin tamamında kamu güvenliği haberleşmesi aktif hale getirildi.

EKOSİSTEM VE ÖDÜLLER

Yerli tedarikçilere verilen siparişler yüzde 82 artırıldı, 103 ürün millileştirildi. ASELSAN; sürdürülebilirlik, Ar-Ge, kurumsal yönetim ve insan kaynakları alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülün sahibi oldu. Yapay zekâ uygulamalarıyla bir yılda 35 milyon dolarlık verimlilik artışı sağlandı.

Ahmet Akyol, "Bu başarıların arkasında devletimizin desteği, kahraman ordumuz ve ASELSAN'ın fedakâr çalışanları var. 2026'da da ilkleri ve alanında en iyileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.