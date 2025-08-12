Aselsan’a giden mühendis kazada hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühendis Furkan Aygar (29), otomobilinin yol temizlik aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen iki otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada, araçların hurdaya döndüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.