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Giriş Tarihi: 10.08.2026 18:25 Son Güncelleme: 10.08.2026 18:38

ASELSAN'dan "GÖKDENİZ" hava savunma sistemi paylaşımı: ‘Gemilerin muhafızı' görev başında!

ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. "Gemilerin Muhafızı" ismi ile paylaşılan Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ, satha yakın uçan hedeflere etkinlik, 35 mm ASELSAN ATOM Parçacıklı Mühimmat, tam otonom kabiliyet ve yüksek ateş gücü özellikleriyle dikkat çekiyor.

İHA Yaşam
ASELSAN’dan GÖKDENİZ hava savunma sistemi paylaşımı: ‘Gemilerin muhafızı’ görev başında!
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Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"GEMİLERİN MUHAFIZI"

ASELSAN paylaşımında ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi için 'Gemilerin muhafızı' ismini kullandı.

ASELSAN'ın paylaşımında GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin özellikleri satha yakın uçan hedeflere etkinlik, 35 mm ASELSAN ATOM Parçacıklı Mühimmat, tam otonom kabiliyet ve yüksek ateş gücü olarak ifade edildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ASELSAN

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ASELSAN'dan "GÖKDENİZ" hava savunma sistemi paylaşımı: ‘Gemilerin muhafızı' görev başında!
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