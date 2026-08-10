ASELSAN'dan "GÖKDENİZ" hava savunma sistemi paylaşımı: ‘Gemilerin muhafızı' görev başında!

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"GEMİLERİN MUHAFIZI"
ASELSAN paylaşımında ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi için 'Gemilerin muhafızı' ismini kullandı.
ASELSAN'ın paylaşımında GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin özellikleri satha yakın uçan hedeflere etkinlik, 35 mm ASELSAN ATOM Parçacıklı Mühimmat, tam otonom kabiliyet ve yüksek ateş gücü olarak ifade edildi.
{#HavaSavunma}— ASELSAN (@aselsan) August 10, 2026
Gemilerin muhafızı ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi.
✅ Satha yakın uçan hedeflere etkinlik
✅ 35 mm ASELSAN ATOM Parçacıklı Mühimmat
✅ Tam otonom kabiliyet
✅ Yüksek ateş gücü
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{#AirDefense}
The guardian of naval platforms: ASELSAN GÖKDENİZ Close-In… pic.twitter.com/cC6UdoBpIs