Haberler Yaşam Haberleri ASELSAN’dan yeni hamle! Yerli ve milli ‘süper iletken kuantum işlemci’ üretilecek
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31

ASELSAN’dan yeni hamle! Yerli ve milli ‘süper iletken kuantum işlemci’ üretilecek

ASELSAN öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında kuantum bilgisayarlarda kullanılan ‘süper iletken kuantum işlemci biriminin’ yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilmesi hedefleniyor. 4 yıllık proje kapsamında savunma sanayii, siber güvenlik ve kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi sektörlerde de devrim niteliğinde dönüşüm sağlanacak. Proje için ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, SSB Kuantum Programı Tanıtımı Toplantısı’nda imzalar atıldı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
ASELSAN’dan yeni hamle! Yerli ve milli ‘süper iletken kuantum işlemci’ üretilecek
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Türkiye milli teknoloji hamlesi yönündeki atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aselsan liderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile çalışmalar yapılacak. Teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odağında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin stratejik rekabet alanlarından biri olarak görülüyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılacak çalışmalarla birlikte; Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması, Kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması, Yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması, savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması, Kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2021 yılından beri çalıştığımız, geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojilerinde stratejik bir adım daha attık. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirme Projesi'nde ilk imzalar atıldı. Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz. Eşzamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Süperİletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirme Projesi ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir Ar-Ge altyapısı kazandıracağız. Değerli paydaşlarımız Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte yüksek teknolojide ülkemizi zirveye taşımaya kararlıyız."

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#TÜRKİYE #ASELSAN

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