Asfalt zorbaları yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışması, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Olay sırasında bir vatandaş yaralanırken, güvenlik güçleri duruma hızlı müdahale etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla ilgili şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.

YARALANAN VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda yaralanan vatandaşın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.