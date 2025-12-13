Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2026 Asgari ücret zammı belirleniyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün gerçekleştirdiği ilk toplantıda, işçi, işveren temsilcilerinin beklentilerini dinledi. Görüşmelerin başlangıç takviminin netleşmesiyle birlikte, şimdi tüm gözler ikinci toplantının tarihine çevrildi. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayacak olan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, ikinci toplantıda masanın ana gündem maddesi olacak.
Komisyon, genellikle aralık ayı boyunca toplam üç ya da dört kez toplanarak yeni asgari ücreti belirleme sürecini tamamlar. İlk toplantının yapıldığı 12 Aralık Cuma gününün ardından, ikinci toplantının tarihi 18 Aralık oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Beklentiler ve ekonomik verilerin değerlendirildiği ilk görüşmenin ardından gözler 2. toplantıda olacak.
2026 Asgari ücret net ve brüt olarak görüşmelerin sonucunda kamuoyuna duyurulacak. Zam sürecinin 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Asgari ücret, güncel durumda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve işçi ve işveren beklentileri değerlendirildiğinde 2026 asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılacağı durumlarda olası senaryolar şöyle:
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.