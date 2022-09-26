Asgari ücret 2023 zammı son durum: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek olan zamla ilgili "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık'ta zam var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yeni artışla ilgili bir açıklama yapmıştı. İşte asgari ücrete yapılacak olan 2023 zammıyla ilgili son durum ve detaylar.