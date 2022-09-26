Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret 2023 zammı son durum: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?
Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:40

Asgari ücret 2023 zammı son durum: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?

Aralık ayında yapılan değerlendirmeler sonucunda kararlaştırılan 2023 asgari ücret zammı için beklenen açıklama Bakan Bilgin’den geldi. Bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında Temmuz ayında bir yılda ikinci kez zamlanan bu ücretin gelecek sene ne olacağı merak konusu. Bu noktada ise gelen açıklamayla beraber "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık'ta zam var mı?" soruları gündeme taşındı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili gelen son açıklama ve detaylar.

Asgari ücret 2023 zammı son durum: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek olan zamla ilgili "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık'ta zam var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yeni artışla ilgili bir açıklama yapmıştı. İşte asgari ücrete yapılacak olan 2023 zammıyla ilgili son durum ve detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

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Asgari ücret 2023 zammı son durum: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?
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