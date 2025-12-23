ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 3 farklı enflasyon tahmini, 3 farklı zam hesabı

BAKAN IŞIKHAN İŞÇİ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Asgari ücret zammında ilk iki toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Bakan Işıkhan, Sosyal diyalogun önemine dikkat çekerek perşembe günü toplantı öncesi işçi sendikası Türk-İş'e ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, Hak-İş ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu perşembe günü ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantı saat 14:00'te başladı.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesinin ardından "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Rakamlar komisyona gelecek. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada sosyal diyalog çağrısında bulunarak "TÜRK-İŞ masada yok ama onlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, fikirlerini görüşlerini almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.