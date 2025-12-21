ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! En güçlü zam senaryosu belli oldu: İşte tüm detaylar...

HANGİ ZAM SENARYOLARI KONUŞULUYOR?

Asgari ücret zammına ilişin olarak yüzde 20-yüzde 30 arasında çok farkı zam senaryoları gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması dikkat çekerken bu oran zam yapılması halinde asgari ücret net 28 bin 956 olarak. Eğer zam yüzde 32 olursa 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla da beklentiler yükseldi. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." demişti.

Erdoğan'ın çıkışının ardından Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.