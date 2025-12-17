Haberler Yaşam Haberleri ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, güncel son hesaplar
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:10

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, güncel son hesaplar

Milyonların gözü, 2026 asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi. İlk toplantısı geçtiğimiz hafta yapılan Komisyon, şimdi ikinci toplantı tarihi için hazırlıklarını sürdürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini yeniden bir araya getirecek olan bu kritik görüşmede, TÜİK'in verileri masada olacak. İşte, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, olası zam senaryoları.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, güncel son hesaplar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayan Tespit Komisyonu görüşmeleri, yeni yılın asgari ücretini belirlemek üzere yoğun bir tempoda devam ediyor. İlk toplantıda taraflar genel beklentilerini dile getirirken, süreçteki en önemli viraj olan ikinci toplantı, masadaki rakamların somutlaşmaya başlayacağı an olacak. İşte, 2026 asgari ücret zammı hesabında olası yüzdeler:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle bir hafta arayla toplanarak süreci hızla ilerletmektedir. İlk toplantının 12 Aralık Cuma günü yapılmasının ardından, ikinci toplantının tarihi 18 Aralık Perşembe olarak belirlendi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, güncel durumda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Dolaylı yoldan rakam üzerinde etkisi olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor:

Temmuz: Yüzde 2.06

Ağustos: Yüzde 2.04

Eylül: Yüzde 3,23

Ekim: Yüzde 2.55

Kasım: Yüzde 0,87

YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde 2026 asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılacağı durumlarda olası senaryolar şöyle:

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Asgari ücret net ve brüt olarak görüşmelerin sonucunda kamuoyuna duyurulacak. Zam sürecinin 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, güncel son hesaplar
