Asgari Ücret Zammında gözler 3. toplantıda! %20, 25, 30, 35, 40... Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplanan komisyonda heyecan dorukta. İlk iki toplantıda ekonomik veriler masaya yatırılırken, asıl rakam pazarlığının yapılmasının beklendiği 3. randevu öncesi beklentiler ne durumda? Hükümet tarafından gelen "çalışanı enflasyona ezdirmeme" vurgusu ile işverenin "maliyet dengesi" talebi arasında yüzdeler değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ile piyasa beklentileri, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynuyor. İşte milyonların cebini değiştirecek o hesaplamalar.
İlk 2 toplantısını gerçekleştiren ve rakamın konuşulmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinden en kritik olanı; 3. toplantı bekleniyor. Genellikle aralık ayı içerisinde 3 veya 4 kez toplanan komisyonun bu kez rakamları masaya yatırması beklenenler arasında.
Net toplantı tarihi belli olmazken görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Net 22.104,67 olarak uygulanan asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda beklentiler şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla yükselen oran beklentileri doğrultusunda olası zam senaryoları şöyle:
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.