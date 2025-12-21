Asgari Ücret Zammında gözler 3. toplantıda! %20, 25, 30, 35, 40... Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplanan komisyonda heyecan dorukta. İlk iki toplantıda ekonomik veriler masaya yatırılırken, asıl rakam pazarlığının yapılmasının beklendiği 3. randevu öncesi beklentiler ne durumda? Hükümet tarafından gelen "çalışanı enflasyona ezdirmeme" vurgusu ile işverenin "maliyet dengesi" talebi arasında yüzdeler değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ile piyasa beklentileri, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynuyor. İşte milyonların cebini değiştirecek o hesaplamalar.