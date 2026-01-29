Asgari ücret desteği 1.270 liraya yükseldi! Karar Resmi Gazete’de, kimler yararlanacak?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Asgari ücret desteği çalışanlara değil, özel sektör işverenlerine verilecek. Destek 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 3.467 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için verilecek.

2026 yılında yeni açılacak işyerleri sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destekten yararlanacak.

Destek sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.