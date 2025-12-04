Asgari ücret ilk toplantı tarihi: Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, 2026 zammı ne zaman netleşecek?

2026 yılı asgari ücret zammı için işçi ve işveren tarafı pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Çalışanların yakından takip ettiği süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği ilk buluşmayla gündeme taşınacak. Zam oranlarına dair beklentiler artarken, yeni ücretin hangi tarihte netleşeceği de büyük merak konusu. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, 2026 zammı ne zaman netleşecek? İşte asgari ücret ilk toplantı tarihi hakkında son gelişmeler;
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
KOMİSYON YAPISI DEĞİŞEBİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.
SON ENFLASYON VERİLERİ SONRASI ASGARİ ÜCRETE ZAM ORANI ÖNGÖRÜLERİ
TÜİK tarafından açıklanan son TÜFE rakamları ile de enflasyonda 5 aylık veri belli oldu.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.
Enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşti. Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyona göre bir zam yapılması bekleniyor.
Bu doğrultuda asgari ücret, yüzde 31,07'lik zam oranı baz alındığında 28 bin 971 TL olacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM
Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor.
Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL
- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,
- Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL
- Yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL