ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, kıdem tazminatı ödemelerinde de değişiklik yaratacak. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte, işten ayrılan ya da emekli olan çalışanların alacağı kıdem tazminatı için taban tutar yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.
2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı henüz netleşmedi. Tarafların yapacağı görüşmelerin ardından rakamın açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret belli olduğunda haber metnine eklenecektir.
Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışın ardından kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret zammının netleşmesiyle birlikte kıdem tazminatı tabanı da yeniden belirlenecek.
Hâlihazırda 25 bin 808 TL olarak uygulanan taban tutarın, 2026 yılında yüzde 30 artış olması durumunda yaklaşık 33 bin 551 TL seviyesine çıkması bekleniyor.