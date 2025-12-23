ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, kıdem tazminatı ödemelerinde de değişiklik yaratacak. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte, işten ayrılan ya da emekli olan çalışanların alacağı kıdem tazminatı için taban tutar yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak, kaç TL?