Haberler Yaşam Haberleri ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:57

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın alacağı kıdem tazminatı tutarlarını da doğrudan etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak rakamın belirlenmesiyle birlikte, asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet süresi karşılığında hak kazandığı kıdem tazminatı için taban ve tavan tutarlar yeniden hesaplanacak. Konu ile ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?
  • ABONE OL

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, kıdem tazminatı ödemelerinde de değişiklik yaratacak. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte, işten ayrılan ya da emekli olan çalışanların alacağı kıdem tazminatı için taban tutar yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı henüz netleşmedi. Tarafların yapacağı görüşmelerin ardından rakamın açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret belli olduğunda haber metnine eklenecektir.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışın ardından kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret zammının netleşmesiyle birlikte kıdem tazminatı tabanı da yeniden belirlenecek.

Hâlihazırda 25 bin 808 TL olarak uygulanan taban tutarın, 2026 yılında yüzde 30 artış olması durumunda yaklaşık 33 bin 551 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar olacak, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz