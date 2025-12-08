Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta toplanıyor! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yanıtı...

"ÜÇ KESİMİ DE MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.