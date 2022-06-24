Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan ara zam olup olmayacağı araştırılırken tahmini hesaplamalara göre 5000 TL'nin üzerinde çıkması bekleniyor. Bu noktada; "Net-Brüt Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken konu ile ilgili açıklamalar da peş peşe geliyor. İşte Asgari ücret zammı 2022 güncel bilgiler.
Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.
SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ DUYURDU: YÜZDE 40 ZAM GELİYOR
Son dakika memur ve emekli maaşı zammı açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.
AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! "YÜZDE 40'LARA VARAN DOKUNUŞ"
Son dakika asgari ücret zam açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından duyuruldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, milyonların merakla beklediği emekli Temmuz zamları ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Maaş ve ücretlerde iyileştirmelerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, yüzde 40'lara varan oranda bir zam gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.
"ASGARİ ÜCRETTE BAKANLIĞIMIZIN ÖNÜNDE FARKLI SEÇENEKLER VAR"
Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme.
Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirlenir. Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 Aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.
2- ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU AYLIK BELİRLEYEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebilir. Bu ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Bunun üst sınırı iki yıllıktır. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulundurulur.
3- ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE SOSYAL YARDIMLAR HESABA KATILIYOR MU?
Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.
4- ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRACAK MI?
Yılın başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle de asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.
5- ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücret artışı, işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılar'a, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.
6- ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BÜTÜN İŞ KOLLARINI KAPSAYACAK MI?
Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına göre ayırım söz konusu değil. Linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret de normal asgari ücretin iki katından az olamaz.
7- ASGARİ ÜCRET AYDA KAÇ GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR?
Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılıyor. Saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.
8- ASGARİ ÜCRET SADECE İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?
Sadece İş Kanunu kapsamında olanlara değil, deniz-basın iş kanunları ile Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilere de ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz.
9- İŞVEREN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPABİLİR Mİ?
İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemez. İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konamaz, konulsa bile geçerli olmaz. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor.
10- ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?
İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ara zamla birlikte artacak.
ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM NASIL OLACAK?
Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, karar çıkarsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması gündemde.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 40.75, yıllık yüzde 76.60 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 40.75, ikincisi de yüzde 26.10 (76.60- 50.50) zam yolunu açacak. Bir formül de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü.
Brüt asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Burada bir destek bekleniyor.