Asgari ücret zammı son durum milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılıyor. Aralık ayında yapılacak tespit komisyonu toplantıları ile netleşecek yeni asgari ücret için Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarına göre hesaplanacak zam oranı ile beraber yeni asgari ücret, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek düzeyde çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken asgari ücret zam oranı için tahminler de gelmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Asgari ücret zammı son gelişmeler.
SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık'ta toplayacağını söyleyen Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:
SORU: Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, Aralık ayının başındayken mi belirlenecek?
CEVAP: Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.
SORU: Asgari ücret için işverene ek destek teşvikler verilecek mi?
CEVAP: Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır.
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: SIRAYLA GELİYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili son açıklamasında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
Başkan Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...
ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN ENFLASYON VURGUSU!
Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:
"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı."
"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."
"TELAFİ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ!"
Çok daha farklı bir hazırlık yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadele ve refah seviyesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.
TEMMUZ ZAMMI ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİ!
Asgari ücret Temmuz zammı sonrası brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500 TL'ye yükseldi Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında yeniden toplanacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 3 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 7,05 oranı ortaya çıktı. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.
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