ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...