ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: Enflasyon etkili olacak! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte beklenen 5 rakam

Asgari ücret zammı 2025 için geri sayım başladı. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahmini net rakam öncesi masaya 5 rakam koydu. Çalışanlar ve işverenler farklı yapı taşlarını değerlendirirken ortak karara varmak için enflasyonu da değerlendirmeye alacak. Asgari net ve brüt olarak hesaplanarak işverene maliyeti de göz önünde olacak. Peki; 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
ENFLASYON ETKİLİ OLACAK
TÜİK tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon oranı memur ve emekli zammı üzerinde etkili olduğu kadar asgari ücret zammı için de değerlendirmeye alınıyor.
6 aylık süreçte 5. veriyi ortaya çıkaracak yeni oran 3 Aralık bugün saat 10.00'da belli olacak.
3 toplantının ardından brüt ve net rakamın ortaya çıkması bekleniyor. Asgari ücret zammı belirlenirken işçinin geçim durumuyla işverenin maliyeti gibi noktalar göz önünde olacak.
Zam oranı belirlenirken bir diğer önemli nokta ise enflasyon olacak.
Yapılan son zamla birlikte asgari ücret brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin işverene maliyeti 23.503 TL olarak ortaya çıktı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLANIYOR!
Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre masadaki rakamlar değerlendiriliyor. 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5 OVP'de yer aldı.
En düşük yüzde bu programda yer alırken rakamlar daha sonra yukarı çekildi.
OVP'deki yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu.
Buna göre tahmini hesaplar şöyle:
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
OVP'ye göre yüzde 41.5 artması durumunda net 24.058 TL, Merkez Bankası'na göre yüzde 44 artması durumunda net 24.483 TL olacak.
Yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.
Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında enflasyon beklenirken bu rakamın bu yılki rakamlarla birlikte ortalaması yüzde 20-25 oranlarını ortaya çıkarıyor.
Buna göre hesaplar şöyle:
Yüzde 25 artarsa net 21.253 TL
Yüzde 30 artarsa net 22.103 TL
Yüzde 35 artarsa net 22.953 TL