ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: Enflasyon etkili olacak! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte beklenen 5 rakam

Yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında enflasyon beklenirken bu rakamın bu yılki rakamlarla birlikte ortalaması yüzde 20-25 oranlarını ortaya çıkarıyor.

Buna göre hesaplar şöyle:

Yüzde 25 artarsa net 21.253 TL

Yüzde 30 artarsa net 22.103 TL

Yüzde 35 artarsa net 22.953 TL