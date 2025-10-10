ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 OCAK | Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL’ye çıkacak? İşte, kalem kalem...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, 2026'da geçerli olacak asgari ücret zammını bekliyor. Aralık ayında bir araya gelecek Tespit Komisyonu, enflasyon oranlarını ve ekonomik verileri değerlendirerek Ocak itibarıyla uygulanacak ücreti belirleyecek. 22.104 liralık mevcut asgari ücret için masada 6 farklı zam senaryosu bulunuyor. Peki, Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ daha önce yaptıkları açıklamalarda komisyon toplantısına katılmayacaklarını ifade ettiler. Asgari ücret İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar pek çok kalemde artışlarda etkili olacak. Asgari ücretteki artışlar çalışan herkesin ocak zammında belirleyici olacak. Bu nedenle tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç.
Brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamların ocak ayında değişmesi bekleniyor.
YÜZDE 28.5 ARTARSA
Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL