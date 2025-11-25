ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Son enflasyon rakamlarıyla Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

TÜİK'in son verilerine göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyonun kesinleşmesi için geriye yalnızca iki aylık veri kaldı.

Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi. Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için daha önce yüzde 25–29 aralığında açıkladığı enflasyon beklentisini yüzde 31–33 bandına taşıdı.

Ayrıca Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan 68 ekonomist de enflasyon öngörüsünü revize etti. Ekonomistlerin daha önce yüzde 31,77 olan beklentisi, kasım ayında yüzde 32,20 seviyesine yükseltildi.