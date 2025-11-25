ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Son enflasyon rakamlarıyla Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Ekonomik gelişmelerde gözler Asgari ücret zammı senaryolarına çevrildi. 2026 yılında yapılacak olan artış ile belirlenecek ücret milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek. Geçtiğimiz yıl 22 bin 104 TL olarak belirlenen ücretin yeni artışında yeni formüller ortaya çıktı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği yeni asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürüyor. Önceki yıllar dikkate alındığında, komisyonun ilk toplantısını 1–5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk buluşmada ekonomik göstergeleri, enflasyon verilerini, yaşam giderlerini ve piyasalardaki genel beklentileri masaya yatıracak.
TÜİK'in son verilerine göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyonun kesinleşmesi için geriye yalnızca iki aylık veri kaldı.
Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi. Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için daha önce yüzde 25–29 aralığında açıkladığı enflasyon beklentisini yüzde 31–33 bandına taşıdı.
Ayrıca Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan 68 ekonomist de enflasyon öngörüsünü revize etti. Ekonomistlerin daha önce yüzde 31,77 olan beklentisi, kasım ayında yüzde 32,20 seviyesine yükseltildi.
TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.
22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;
Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye
Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye
Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye
Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye
Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye
Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye
Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.
Asgari net ücret, brüt tutardan çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Bu kesintiler yüzde 14 SGK işçi primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primidir. Hükümet gelir ve damga vergisini kaldırarak, çalışanın net geliri 2022 yılından beri artırmış durumda.