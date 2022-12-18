Asgari ücret zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023 zam oranının belirlenmesi için iki kez toplanan komisyon 20 Aralık tarihinde ise uzlaşma için son kez masaya oturacak. Bu kapsamda ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz merakla beklenen rakam açıklanmasa da beklentiler gündemi meşgul ediyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili anket sonuçları ve tüm gelişmeler…
Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 için son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında işçi-işveren ve hükümet nezdinde çerçeve netleşirken, gözler asgari ücret 3. toplantısına döndü.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik üyelerden oluşan komisyonda 15 kişi yer alıyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.
Asgari ücret 3. toplantısı öncesi AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlattı.
"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"
Toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:
"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."
"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN OLUMLU BİR UZLAŞMA HABERİ PAYLAŞIRIZ"
Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET NET 5.500,35 TL
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.
ASGARİ ÜCRET ENFLASYON FARKI VE REFAH ARTIŞI İLE BELİRLENECEK
Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.
SON SÖZÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SÖYLECEK
Asgari Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı sonrası bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası veya 26 Aralık 2022'de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.