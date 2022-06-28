Asgari ücret ne kadar olacak, Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak, asgari ücrete zam oranı açıklandı mı sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Temmuz ayında emekliler ve memurlara zam yapılacak. Enflasyon rakamlarında yaşanan artış sonrasında temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile Temmuz 2022 Net Brüt Asgari ücrete zam var mı, ne zaman açıklanacak, ek zam ne kadar?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret çıklaması şöyleydi; "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek bu ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"

Peki, Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak, asgari ücrete zam ne kadar?