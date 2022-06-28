Asgari ücret ne kadar olacak, Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak, asgari ücrete zam oranı açıklandı mı sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Temmuz ayında emekliler ve memurlara zam yapılacak. Enflasyon rakamlarında yaşanan artış sonrasında temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile Temmuz 2022 Net Brüt Asgari ücrete zam var mı, ne zaman açıklanacak, ek zam ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret çıklaması şöyleydi; "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek bu ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"
Peki, Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak, asgari ücrete zam ne kadar?
4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen asgari ücret açıklamasını yaptı ve vatandaşlara müjde vererek, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.'' ifadelerini kullandı.
Tahmini hesaplamalar da yapılırken bazı tahminlere göre 5000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Memur maaşları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.'' dedi.
Asgari ücret zam oranı için görüşmeler bu hafta içerisinde yapılacak. Gelen son dakika bilgisine göre tespit komisyonu Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Asgari ücret Temmuz zammı meselesi için yapılacak açıklamalar dikkatle takip edildi.
Başkan Erdoğan, "Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kabine Toplantısı öncesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) asgari ücret açıklaması geldi. TİSK asgari ücret zammı için yapılacak toplantıda masada olacağını belirtirken, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışma yapıldığı bilgisini verdi.
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını ifade etti.