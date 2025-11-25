ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2026: Son rakamlarla 2026 asgari ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç yükselecek?

Ekonomide gözler yeniden asgari ücret zammına çevrildi. 2026 yılı için yapılacak artış, hem çalışanların gelirini hem de işverenleri yakından ilgilendiriyor. Geçen dönem 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret için masadaki yeni formüller ortaya çıkmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir? İşte öne çıkan zam formülleri...
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim giderek yaklaşıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında komisyon 1 Aralık ile 5 Aralık arasında ilk toplantısını yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.
Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.
TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.
22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;
Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye
Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye
Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye
Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye
Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye
Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye
Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.
Çalışanlara yaptığı iş karşılığında ödenmesi gereken en düşük maaş tutarına denir. Brüt asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik kesintileri ve vergiler çıkarıldığında çalışanın eline geçen net asgari ücret ortaya çıkar.
Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.
Hükümet temsilcileri ise müzakereler sırasında hakemlik yapıyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar 3 veya 4 toplantı yapacak.
Asgari net ücret, brüt tutardan çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Bu kesintiler yüzde 14 SGK işçi primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primidir. Hükümet gelir ve damga vergisini kaldırarak, çalışanın net geliri 2022 yılından beri artırmış durumda.