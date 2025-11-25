ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2026: Son rakamlarla 2026 asgari ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç yükselecek?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Hükümet temsilcileri ise müzakereler sırasında hakemlik yapıyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar 3 veya 4 toplantı yapacak.