Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
Giriş Tarihi: 28.9.2022 23:28 Son Güncelleme: 28.9.2022 23:28

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

2023 yılı Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanal D canlı yayınında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında asgari ücrete uygulanacak olan zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak “2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kanal D'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu tarafından yakından takip edilen 2023 asgari ücret zammı ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Bu açıklama sonrasında konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler "2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK, NE KADAR ZAM GELECEK?

2023 asgari ücret zammı açıklaması ve Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kanal D canlı yayınında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin sorulan bir sorunun ardından verdiği cevapta asgari ücret zammının Aralık ayında tekrar değerlendirilerek gerekli olan adımların atılacağının mesajını verdi.

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

İşte Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;

  • Başkan Erdoğan, EYT'de son aşamaya gelindiğini kaydetti.
Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
  • Türkiye'nin ekonomik büyümesine değinen Başkan Erdoğan, "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak." dedi.
Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
  • "Karadeniz doğal gazı devreye girerse işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile de bu noktada bir sıkıntımız yok."
  • "Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz"
Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

SOSYAL KONUT PROJESİ: "ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Sosyal konut projesinde arsa sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun projeyi baltalama çabalarına tepki göstererek, "Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Başkan Erdoğan, "Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak" dedi.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
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