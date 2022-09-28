Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kanal D'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu tarafından yakından takip edilen 2023 asgari ücret zammı ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Bu açıklama sonrasında konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler "2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK, NE KADAR ZAM GELECEK?

2023 asgari ücret zammı açıklaması ve Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle;