Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kanal D'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu tarafından yakından takip edilen 2023 asgari ücret zammı ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Bu açıklama sonrasında konuya ilişkin bilgi edinmek isteyenler "2023 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
2023 asgari ücret zammı açıklaması ve Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satırbaşları şöyle;
Kanal D canlı yayınında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin sorulan bir sorunun ardından verdiği cevapta asgari ücret zammının Aralık ayında tekrar değerlendirilerek gerekli olan adımların atılacağının mesajını verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;
Başkan Erdoğan, Sosyal konut projesinde arsa sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz" dedi.