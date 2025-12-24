Asgari ücret zammına göre kıdem tazminatı hesabı: Kıdem tazminatı 2026 kaç TL olacak?

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı taban tutarı asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla beraber değişti. 22 bin 104 TL olan asgari ücret 28 bin 75 TL'ye çıktı. Brüt ücret ise 26 bin 5 TL'den 33 bin 30 TL'ye yükseldi.