Asgari ücret zammına göre kıdem tazminatı hesabı: Kıdem tazminatı 2026 kaç TL olacak?

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı taban tutarı asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla beraber değişti. 22 bin 104 TL olan asgari ücret 28 bin 75 TL'ye çıktı. Brüt ücret ise 26 bin 5 TL'den 33 bin 30 TL'ye yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR OLDU?
Brüt asgari ücrete göre belirlenen kıdem tazminatı taban tutarı 2025 yılında 26.005 TL olarak uygulanıyordu. Yeni asgari ücret brüt zammıyla bu rakam 33 bin 30 TL seviyesine yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kıdem tazminatı tavan tutarı memur maaş katsayısına göre değişiyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranlarına göre yeni memur maaşları belli olacak. Mevcutta 53.919,68 TL olan kıdem tazminatı tavanı da memur maaşlarının belli olmasının ardından netleşecek.