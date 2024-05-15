ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? 2024 Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan son noktayı koydu!

Asgari ücrete ara zam var mı yok mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2024'te asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Temmuz ayına oldukça kısa süre kalırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan maaş zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte, yanıtı...
BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücrete ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
2024 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret enflasyon sebebiyle yılda iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 YILINDA YAPILACAK
2024 yılında Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gündemde yer almıyor. Asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında yapılacak.
TCMB Başkanı Fatih Karan, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e yükseltildiğini açıkladı.
Asgari ücret zam oranları belirlenirken işçi ve işveren sendikaları bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek komisyonun ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli olacak.