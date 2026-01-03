Haberler Yaşam Haberleri ASHB 3 Bin personel alımı sonuçları son durum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 3.01.2026 15:36

ASHB 3 Bin personel alımı sonuçları son durum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3.000 personel alımı için gözler sonuç ekranına çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre, mülakatsız yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASHB 3 Bin personel alımı sonuçları son durum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
  • ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin sözleşmeli personel alımında başvuru süreci tamamlandı. KPSS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirmelerin sonuç tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 sözleşmeli personel alımı için başvurular 26 Aralık'ta tamamlandı. Henüz sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki alım süreçleri dikkate alındığında, başvuruların değerlendirilmesinin 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Bu nedenle personel alımı sonuçlarının 2026 Ocak ayının ilk yarısında açıklanması öngörülüyor.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ASHB 3 Bin personel alımı sonuçları son durum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz