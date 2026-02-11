Haberler Yaşam Haberleri Asi Nehri'ne düşüp kaybolmuştu! Berkan Karakaya'nın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu
Giriş Tarihi: 11.02.2026 08:50

Asi Nehri'ne düşüp kaybolmuştu! Berkan Karakaya'nın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

Hatay'da Asi Nehri'ne düşüp kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'nın cansız bedeni 10 gün sonra nehrin denize döküldüğü noktada bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Asi Nehri’ne düşüp kaybolmuştu! Berkan Karakaya’nın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu
  • ABONE OL

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi.

CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Asi Nehri'ne düşüp kaybolmuştu! Berkan Karakaya'nın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz