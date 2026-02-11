Asi Nehri’ne düşüp kaybolmuştu! Berkan Karakaya’nın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.