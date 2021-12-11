Aşı yaptırmadı 105 gün yaşam mücadelesi verdi

HALİS Taş (51) 41 günü yoğun bakımda olmak üzere 105 gün Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu edildi. Turhal esnafından Taş, Kovid-19 aşısı yaptırmaya direnmişti. Rahatsızlanan ve Kovid- 19 testi pozitif çıkan Taş, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından buradaki yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Halis Taş, 105 gün sonra taburcu edildi. Taburcu işlemi öncesi Kovid-19 aşısını olan Taş "Ağaçları, çiçekleri, kuşları, doğayı, nefes almayı özledim. Dışarı bakıp 'Dünya varmış' demek istiyorum. Ayağımı toprağa basmak istiyorum. 105 gündür hiç evime gitmedim. Bir nefes dünyaya bedel. Aşı yaptırmayanlar kesinlikle aşı olsunlar. Ben aşı olmadığımdan dolayı eşimden, sevdiklerimden, işimden ayrı kaldım" dedi. Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise "Bir aşı olmaması 105 gündür hastanede yatmasına neden oldu. Herkes bir an önce aşısını olsun" dedi.