Asım Cerrah davasında çarpıcı gelişme! 7 kurşunla vahşice katledilmişti: Meğer Yalçın Cerrah cinayetini de…

"SERCAN TOKAÇ'I ÖLDÜRMEM İÇİN PARA ALMADIM"

Sanık tarafı, başka bir suçtan cezaevinde bulunan S.B.'nin (41) tanık olarak dinlenmesini istedi. SEGBİS ile bağlanan S.B. ifadesinde, "Sercan Tokaç'ı öldürmem için para almadım, bana teklif edilmedi. Kaldı ki böyle bir şey olsa da Sercan için kabul etmezdim. Asım Cerrah'ın kardeşinden para aldım ama Sercan Tokaç'ın vurulması için para almadım. Başka bir konu için alınmış bir paradır" dedi.