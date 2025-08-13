Aşırı hız 40 yaşındaki öğretmenin sonu oldu

İstanbul Çekmeköy Şile Otoyolu'nda kullandığı otomobilin aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkarak ormanlık alana uçması sonucunda bir özel okulda öğretmen olan 40 yaşındaki Yelda Karaduman olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul Çekmeköy Şile Otoyolu Ömerli mevki Şile istikametinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu belirtilen Yelda Karaduman (40)'ın kullandığı 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyeri yerinden söktü ardından ise 250 metre sürüklenerek ormanlık alana uçtu.

40 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENİN HAZİN SONU

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yelda Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi morga kaldırıldı. Yelda Karaduman'ın evli olduğu ve İstanbul'da özel bir okulda öğretmen olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.