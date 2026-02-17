Aşırı korumacılık çocukları kırılgan yapıyor

Müdahaleci bir yaklaşım olan ve literatüre "çim biçme makinesi ebeveynliği" (Lawnmower Parenting) olarak giren yeni annebaba modeli, çocuk gelişimi alanında tartışma yaratıyor. Psikolojik danışmanlar, doğru ebeveynlik yaklaşımının çocuğun önünü açmak yerine yol gösterici olmaktan geçtiğini söylüyor. Çim biçme makinesi ebeveynliği; anne babanın çocuğun karşılaşabileceği zorlukları, sorunları ve hayal kırıklıklarını daha ortaya çıkmadan kaldırmaya çalışmak olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu tutum, iyi niyetle yapılsa da çocukların problem çözme, sorumluluk alma ve duygusal dayanıklılık geliştirmesini zorlaştırıyor.

OKULLARDA DAHA YAYGIN

Bu ebeveyn modeli en çok okul hayatında kendini gösteriyor. Öğretmenle yaşanan en küçük anlaşmazlıkta velinin sürece dahil olması, düşük notların sorgulanması, çocuk adına konuşulması ve sorumlulukların üstlenilmesi yaygın örnekleri arasında yer alıyor. Rehber öğretmenler, bu durumun çocuklara farkında olmadan "Sen bu sorunlarla baş edemezsin" mesajı verdiğine dikkat çekiyor. Uzmanların üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri de bu çocukların ilerleyen yaşlarda kaygı sorunları yaşaması. Araştırmalar, aşırı koruyucu tutumlarla büyüyen çocukların ergenlik ve yetişkinlikte stresle baş etmede zorlandığını ortaya koyuyor. Psikolojik danışmanlara göre özgüven, her sorunun ebeveynler tarafından çözülmesiyle değil, çocuğun yaşına uygun zorlukları deneyimlemesiyle gelişiyor. Doğru ebeveynlik yaklaşımının; çocuğun önünü açmak değil, yol göstericilik olduğu ifade ediliyor.

VELİLER EN ÇOK NEREDE ÇİM BİÇİYOR

❱ Okul–öğretmen ilişkilerinde: Düşük not, uyarı ya da disiplin konularında çocuğu dinlemeden öğretmenle doğrudan iletişime geçmek.

❱ Ödev ve sorumluluklarda: Çocuğun yapabileceği ödevleri kontrol etmekle kalmayıp fiilen üstlenmek.

❱ Arkadaşlık sorunlarında: Çocuğun yaşadığı çatışmaları onun adına çözmeye çalışmak, ailelerle bire bir temas kurmak.

❱ Sosyal ortamlarda: Çocuğun yerine konuşmak, kendini ifade etmesine fırsat vermemek.

❱ Hayal kırıklıklarında: Üzüntü, başarısızlık ve kayıpları hemen telafi etmeye çalışmak.

❱ Karar alma süreçlerinde: Kurs, etkinlik ve ilgi alanlarını çocuğun yerine belirlemek.

❱ Hata ve unutkanlıklarda: Unutulan ödevleri okula götürmek, yapılan hataları görünmez hale getirmek.