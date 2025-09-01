Aşırı sıcaklar yaşlandırıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre bilim insanları, aşırı sıcağa tekrar tekrar maruz kalan vücutta neler olduğunu araştırıyor. ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) yapılan bir çalışma, sıcaklıklar 32 derecenin üzerine çıktığında, farklı eyaletlerdeki binlerce Amerikalıyı analiz etti. Ekip, kan testleri kullanarak 3600 katılımcının epidemiyolojik yaşını gerçek yaşlarıyla karşılaştırdı ve bunu ısı endeksi verileriyle mukayese etti. Çalışmanın yazarı Eunyoung Choi, inceledikleri kişilerin vücutlarındaki hasarın şaşırtıcı olduğunu söyledi. Düzenli olarak yüksek sıcaklıklara maruz kalan kişiler daha hızlı yaşlanıyordu.