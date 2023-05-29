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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Asırlık çınar 114 yaşında vefat etti

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Asırlık çınar 114 yaşında vefat etti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti. SABAH'ın "Ömür Uzatan Şehirler" yazı dizisinde uzun yaşamın sırlarını paylaşan Mehmet amca, renkli kişiliğiyle Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu. 114 yaşına rağmen arazi motoru (ATV) süren Mehmet amca, en büyük hayalini Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile 4 yıl önce yarışarak gerçekleştirmişti. "Saatçi Mehmet" olarak tanınan ve "Gölköy'ün Sokrates'i" diye ün salan Yılmaz'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz'ın cenazesi bugün memleketi Gölköy'de toprağa verilecek. Gölköy Belediyesi eski başkan yardımcısı Murat Emre Ustaoğlu üzüntüsünü "Eğlenceli kişiliği, bilgisiyle örnek bir insandı. Ondan çok şey öğrendik. Çok üzgünüz" dedi.

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Asırlık çınar 114 yaşında vefat etti
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