Asırlık çınar ağacı  fırtınaya dayanamadı

"ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK"

Mahalleli Gökhan Uzunparmak, "45 yaşındayım, bu ağacı çocukluğumdan beri bilirim. Bağrıyanık Çınarı olarak bilinirdi. Rüzgarın etkisiyle bu gece devrildi. Tellere takılarak düştü. Çok şükür yaralımız yok. Boşluğa düşmesi sevindirici oldu. Elektriğimiz gitti ama yetkililer çalışıyor. En kısa zamanda geri gelecek" dedi. Bir diğer mahalleli Yeşim Gücüyetmez, "Ağacı devrilirken görmedim. Çok şiddetli bir ses çıktı. Bu manzarayı görünce çok üzüldüm. Kendimi bildim bileli bu ağaç vardı. Belki 100 yaşından büyüktü. Depremde zarar görmemişti. Rüzgarda devrildi" diye konuştu.