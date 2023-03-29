Asırlık çınar ağacı  fırtınaya dayanamadı

Hatay'ın Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık çınar ağacı fırtınaya dayanmayarak devrildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağcı kaldırarak kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. Olayda şans eseri öle ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Mahallede yaşayan ve çocukluğundan beri çınar ağacının burada olduğunu söyleyen Yeşim Gücüyetmez, "Çok şiddetli bir ses çıktı. Bu manzarayı görünce çok üzüldüm. Kendimi bildim bileli bu ağaç vardı. Belki 100 yaşından büyüktü. Depremde zarar görmemişti. Rüzgarda devrildi" dedi.
FIRTINAYA DAYAMADI
Olay, saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken mahalle meydanında bulunan yüzyıllık çınar ağacı fırtına dayanamayarak devrildi. Çınar ağacı, elektrik direklerine bağlı telleri de koparması sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Çevrede bulunan depremzedelerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ağacın gövdesini kaldırmak için çalışma başlattı.
"ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK"
Mahalleli Gökhan Uzunparmak, "45 yaşındayım, bu ağacı çocukluğumdan beri bilirim. Bağrıyanık Çınarı olarak bilinirdi. Rüzgarın etkisiyle bu gece devrildi. Tellere takılarak düştü. Çok şükür yaralımız yok. Boşluğa düşmesi sevindirici oldu. Elektriğimiz gitti ama yetkililer çalışıyor. En kısa zamanda geri gelecek" dedi. Bir diğer mahalleli Yeşim Gücüyetmez, "Ağacı devrilirken görmedim. Çok şiddetli bir ses çıktı. Bu manzarayı görünce çok üzüldüm. Kendimi bildim bileli bu ağaç vardı. Belki 100 yaşından büyüktü. Depremde zarar görmemişti. Rüzgarda devrildi" diye konuştu.