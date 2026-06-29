Asırlık çınar Salli nine 100 yaşına kadar hiç hastaneye gitmedi

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Salli Yalçın, 65 yaşındaki gelini Ayşe ve 76 yaşındaki oğlu Hüseyin Yalçın'ın özverili bakımıyla yaşamını sürdürüyor. Kayınvalidesine bebek gibi bakan Ayşe Yalçın, onun tüm ihtiyaçlarını sevgiyle karşılıyor. Ayşe Yalçın, "Benim annem babam vefat etti. Anne olarak onu biliyorum, asla kayınvalide olarak görmedim. O bana Allah'ın verdiği bir nimet. Canıgönülden bakıyorum. O bizim bebeğimiz" dedi. 1,5 yaşında annesini, 3 yaşında babasını kaybeden, teyzesinin büyüttüğü Yalçın, zorluklarla dolu bir hayat geçirmiş. Genç yaşta evlenip en büyüğü 80 yaşında olan 5 çocuk dünyaya getiren Yalçın'ın 19 torunu var. 100 yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeyen Yalçın, oğlunun evinde hayatına devam ediyor. Hayat arkadaşını 22 sene önce kaybeden Salli nine, yaz mevsimini Erzurum'da, kış aylarını ise genellikle Rize'de geçiriyor.

SIRRI DOĞAL BESLENME

Salli ninenin oğlu Hüseyin Yalçın, annesinin yaşlılık dışında neredeyse hiç hastaneye gitmediğini söyledi. Yalçın, "Annemin sağlıklı olmasının sırrı buralarda yaşamak ve doğal beslenmek. Biz çocukken tarlaları hep annem biçerdi, yıllarca hep çalıştı" diye konuştu. Yalçın, "Hiç bir hastalığı yok, sağlığı yerinde. Torunları ziyarete geliyor. Torunlarının torunlarını gördü. Benim torunumun çocuğunu gördü" diye konuştu.