Asırlık ‘çörek bayramı’ yaşatılıyor

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyü'nde köylüler asırlık bir geleneği yaşatarak çörek bayramı yapıyor. Bayrama hazırlık olarak yapılan çörekler cami avlusunda dualanarak köylülere dağıtılıyor. Çörek bayramına katılmak için Kuz Köyü'ne gelen köy sakinleriyle 50 kişilik nüfus bir anda 500'e çıkıyor. Kuz Köyü'nde bir asırdır gelenek haline gelen çörek bayramı yurdun dört bir yanındaki köylülerinin katılımıyla yapıldı. Kuz Köyü sakinlerinin her iki dini bayramda yaptığı çörek bayramı için köylü kadınlar bayrama birkaç gün kala işe koyuluyor. İmece usulü yapılan çörekler bayramda tüketilmek için hazırlanıyor. Çöreklerin dağıtımı ise bayramda cami avlusunda yapılıyor. Camide okunan duaların ardından çörekler köy sakinlerine bayramda tüketmeleri için eşit oranda pay ediliyor. Köyde birlik ve beraberliği sağlayan çörek bayramı için yurdun dört bir yanındaki köylüler baba ocaklarına dönüyor.Kuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çuhadar, asırlık bir geleneği yaşattıklarını belirterek, "Yıllar önce köyümüzden büyük illere göç eden köylülerimiz sırf çörek bayramı için geliyor. Bizim için anlamı büyük" dedi.