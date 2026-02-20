Asırlık Ramazan geleneği Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: Arife gününe kadar ziyaret edilebilecek

GÜLDAL, "RAMAZANIN 15'İNDEN SONRA ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR"

Hırka-i Şerif Vakfı Genel Sekreteri Sümeyra Güldal, "Bu sene de İnşallah Ramazanımızı kazasız belasız idrak ederiz. Ziyaretçilerimiz sükut ve sakin bir şekilde güzellikle, kolaylıkla İnşallah buraya gelirler. Burada Efendimizle olan hasretlerini ibadetleri üzerinden gidermek için buraya geliyorlar. Biz de bu sene vazifemizi onlar için yerine getirmeye çalışırız. Hafta içi ziyaret saatlerimiz saat 10.00'da başlayacak, 17.00'da tamamlanacak. Hafta sonu da saat 09.00'da açmayı planlıyoruz, saat 17.30'da kapanış olacak. Çünkü hafta sonları daha kalabalık oluyoruz. Ramazan'ın 15'inden sonra hemşehrilerimize bir çağrım var. Hemşehrilerimiz Ramazan'ın 15'ine kadar ziyaretlerini gerçekleştirirlerse Ramazan'ın 15'inden sonra Türkiye genelinden ziyaretçilerimiz de artıyor. Kadir Gecesi teravih bittikten sonra tekrar ziyaret başlayacak. Saat 03.30'a kadar ziyaretlerin devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.