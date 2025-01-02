Asırlık tüfek paylaşılamıyor

Kayseri'de yaşayan 78 yaşındaki Rüştü Yurter, tarihe tanıklık eden İngiliz yapımı Brown Bess adındaki 2 buçuk metre uzunluğundaki tüfeğiyle görenleri hayrete düşürdü. İlk ismi 'Bess Liza' olan silahın adı, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in kısaltması olan Bess'ten geliyor. Daha sonraları 'Brown Bess' olarak bilinen bu tüfek, 1722 ile 1838 yılları arasında İngiliz piyadeleri tarafından Napolyon ve Fransız devrim savaşlarında kullandı. Tüfeğin kendisine dedesinin dedesinden kaldığını aktaran Yurter, dedesinin, babasının ve kendisinin ailenin tek erkek çocuğu olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu düzen iki oğlumun olmasıyla bozuldu.

Bu tüfek hep babadan oğula geçti. İki oğlum da tüfeği isteyince anlaşmazlık çıktı. Ben de onlar kavga etmesin diye 3 asırlık bu emaneti devlete vermek istedim" dedi. 3 asırlık tüfeği kaptığı gibi polis merkezinin yolunu tutan Yurter'in 2 buçuk metrelik tüfeğini gören polisleri şaşkına çevirdi. Polislerin ilgiyle incelediği tüfeğin ruhsatı da eski olunca, tüfek teslim alınamadı. Dede yadigârı tüfeğin isminin bile okunamaması nedeniyle Rüştü Yurter, tüfeğini de alarak tekrar evinin yolunu tuttu. Bu esnada hem polisler hem de vatandaşlar tarihi tüfekle hatıra fotoğrafı çektirdi.