Asırlık vasiyet Semerkant’ta yerine getirildi

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenen "100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı", Türkoloji tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Birinci Türkoloji Kurultayı'nda bir sonraki toplantının Semerkant'ta yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Sovyetler Birliği döneminde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle bu karar uygulanamadı. Türkoloji çevrelerinde "100 yıllık vasiyet" olarak anılan karar, aradan geçen bir asrın ardından ilk kez hayata geçirildi.

ORTAK GELECEK

Kurultaya Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda akademisyen katıldı. Toplantılarda ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin geleceği, kültürel iş birlikleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri ele alındı. Açılışta konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, Semerkant'taki buluşmanın yalnızca geçmişte verilen bir sözün yerine getirilmesi anlamına gelmediğini belirterek, Türkoloji çalışmalarının dijital çağın imkânlarıyla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.