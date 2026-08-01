‘Aşk oyunu’ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, flört vaadiyle internetten erkekleri kandırıp gasp ettikleri öne sürülen organize suç şebekesine soruşturma başlatıldı.

FLÖRT VAADİYLE BULUŞMA

Şüphelilerin sosyal medya platformlarında kadın profillerle iletişime geçtikleri mağdurları ev veya otele çağırdıkları, tehdit ederek cep telefonları ile paralarını aldıkları tespit edildi.

İnternet sitelerini ve dijital hesapları yöneten şüphelinin "hacker", mağdurlarla yazışmaları gerçekleştiren kişinin "yazar", buluşmalara ilk giden kadın şüphelinin "incir", olay sonrası diğer şüphelilerin kaçışını organize eden kişinin ise "pilot" kod adını kullandığı öne sürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek 13 olay ve 13 erkek mağduru tespit etti. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.