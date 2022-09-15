Aşk Tarifi oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Aşk Tarifi TRT 1 ekranlarına geliyor ve filmseverler Aşk Tarifi oyuncuları, geçtiği yerler ve konusu hakkında heyecanlanmış durumda. Fragmanı izleyenler, filmin ne kadar farklı yerlerde geçtiğini fark ediyor. Peki, Aşk Tarifi nerede çekildi? Aşk Tarifi oyuncuları kim? İşte detaylar...
AŞK TARİFİ KONUSU
Hindistan'dan ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.