Aşk Tarifi oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

AŞK TARİFİ KONUSU

Hindistan'dan ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.