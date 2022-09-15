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Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:35

Aşk Tarifi oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Aşk Tarifi 15 Eylül 2022 tarihinde TRT1 ekranlarına gelecek. İsminden anlaşıldığı biri romantik bir film olan yapım, çok kültürlü havasıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, Aşk Tarifi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi? Aşk Tarifi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Aşk Tarifi oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Aşk Tarifi TRT 1 ekranlarına geliyor ve filmseverler Aşk Tarifi oyuncuları, geçtiği yerler ve konusu hakkında heyecanlanmış durumda. Fragmanı izleyenler, filmin ne kadar farklı yerlerde geçtiğini fark ediyor. Peki, Aşk Tarifi nerede çekildi? Aşk Tarifi oyuncuları kim? İşte detaylar...

AŞK TARİFİ KONUSU

Hindistan'dan ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.

AŞK TARİFİ OYUNCULARI

Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah

AŞK TARİFİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekildiği ülkeler arasında ABD, Fransa ve Hindistan bulunuyor.

FİLMİN VİZYON TARİHİ NE?

Film 2014 yılında vizyona girdi.

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Aşk Tarifi oyuncuları kim, konusu ne? TRT 1 Aşk Tarifi nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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