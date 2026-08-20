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Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:00

Aşk ve Taht konusu ve oyuncuları: ATV'nin Aşk ve Taht dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

ATV’nin merakla beklenen dev yapımı Aşk ve Taht yayın tarihi için geri sayım başladı. Bozdağ Film imzalı tarihi projenin ilk fragmanı izleyiciyle buluşurken dev kadrosu ve Selçuklu dönemini konu alan görkemli hikayesiyle yeni sezona damga vurması bekleniyor. İşte Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu.

Aşk ve Taht konusu ve oyuncuları: ATV’nin Aşk ve Taht dizisi yayın tarihi belli oldu mu?
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Televizyon ekranlarında yeni yayın döneminin en iddialı projeleri arasında yer alan tarihi dönem dizisi, yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aşk ve Taht dizisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin altın çağını ve Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu anlatacak.

AŞK VE TAHT YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dönem dizisinin ilk tanıtım fragmanı Ağustos ayı itibarıyla resmi olarak yayınlandı. Yapımcı kanaldan henüz net bir gün ve tarih açıklaması gelmemiş olsa da çekimlerine son sürat devam edilen dev bütçeli yapımın, 2026-2027 yeni yayın döneminde eylül sonu veya ekim başı gibi ekran macerasına başlaması öngörülüyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından biri olan Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan çetin mücadelesini odağına alıyor. Dizi; devletin yükseliş dönemindeki büyük taht kavgalarını, iktidar savaşlarını, harem entrikalarını ve Alaeddin Keykubad ile Prenses Destina arasında filizlenen imkansız bir aşk hikayesini epik bir dille işliyor.

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AŞK VE TAHT OYUNCULARI VE KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler bir araya geldi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Aşk ve Taht konusu ve oyuncuları: ATV'nin Aşk ve Taht dizisi yayın tarihi belli oldu mu?
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