Aşk ve Taht konusu ve oyuncuları: ATV’nin Aşk ve Taht dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

AŞK VE TAHT YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dönem dizisinin ilk tanıtım fragmanı Ağustos ayı itibarıyla resmi olarak yayınlandı. Yapımcı kanaldan henüz net bir gün ve tarih açıklaması gelmemiş olsa da çekimlerine son sürat devam edilen dev bütçeli yapımın, 2026-2027 yeni yayın döneminde eylül sonu veya ekim başı gibi ekran macerasına başlaması öngörülüyor.